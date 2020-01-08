Анна Хилькевич: "Меня уже немного пугает то, что мы уже 6 лет подряд ездим в Таиланд зимой"

Анна Хилькевич показала фотографию, сделанную в самолете. На снимке звезда комедийного сериала "Универ" обнимает своих детей. Старшая дочка Арианна одета в белую футболку, она смотрит прямо в камеру, а младшая Мария повернулась к матери и что-то ей говорит. Сама Анна Хилькевич улыбается и смотрит в сторону. В комментарии актриса написала: "Меня уже немного пугает то, что мы уже 6 лет подряд ездим в Таиланд зимой". В конце знаменитость добавила, что ее младшая дочь тоже явно в шоке, отметив, что, возможно, Мария просто впечатлилась от ее с Арианной умения позировать на камеру.Подписчики пришили в восторг от публикации актрисы. Одни написали, что дети Анны Хилькевич очень похожи на мать. Другие отметили, что Арианна больше похожа на отца Артура Волкова. Публикация артистки уже набрала почти 111 000 лайков.