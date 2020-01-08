Автомеханики рассказали о вреде маловязких масел для работы двигателя





С каждым годом появляются новые технологии, позволяющие добиться максимальной производительности от турбодвигателей. В то же время, мощность и экономичность пока можно получить с помощью маловязких масел, которые способствуют возникновению проблем. Нюансы особенно четко проявляются после истечения срока эксплуатации мотора. Несмотря на рекомендации производителей, использование смазок стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE предоставляет трудную задачу водителю относительно сохранения мотора в целостности.Хотя эти продукты способны быстрее достигать уровня рабочей вязкости и способствуют быстрому запуску агрегата даже в сильный мороз, они в то же время увеличивают риск сухого трения в системе. Это приводит к стремительному износу деталей и выходу из строя движущихся частей двигателя. Стоит отметить, что разработчики двигателей знакомы с этой проблемой, поэтому рассчитывают срок эксплуатации с учетом вреда маловязких масел. Автомеханики, в свою очередь, советуют перейти на синтетические аналоги, вроде 5W-30 или 5W-40. Пусть завести машину в холод станет труднее, но она прослужит владельцу намного дольше.