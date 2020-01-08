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Эксперты: Заряжать гаджеты в общественных местах опасно

Эксперты рассказали о потенциальной опасности USB-зарядок в общественных местах. Использование данных станций для зарядки мобильного устройства может привести к краже конфиденциальной информации.

С каждым днем в общественных местах появляется все больше станций подзарядки смартфона. Однако не все знают о потенциальной опасности подобной услуги. Дело в том, что мошенники могут воспользоваться общественными USB-зарядками, чтобы подключится к смартфону и выкрасть конфиденциальную информацию. Злоумышленники монтируют в станции подзарядки портативные компьютеры, которые способны считать данные с устройства при подключении. При этом пользователь смартфона даже ничего не заметит и может долгое время не знать об утрате конфиденциальной информации. Подобными манипуляциями мошенники получают доступ не только к медиафайлам, но и могут узнать банковские счета и пароли к ним, что приведет к утере денежных средств.

Чтобы избежать кражи данных, следует использовать собственный специальный кабель или переходник, в котором активны только два разъёма: плюс и минус. Все же лучшим методом противодействия является подзарядка с помощью обычной розетки и блока питания. В таком случае злоумышленники никак не смогут получить доступ к устройству. Также спасет портативная батарея. Пользователь может попросту подзарядить её, а потом от «банки» восполнить аккумулятор на смартфоне. Соблюдение элементарных правил позволит избежать негативных последствий, которые в итоге могут привести к финансовым проблемам.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:32

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