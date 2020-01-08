Эксперты: Заряжать гаджеты в общественных местах опасно





С каждым днем в общественных местах появляется все больше станций подзарядки смартфона. Однако не все знают о потенциальной опасности подобной услуги. Дело в том, что мошенники могут воспользоваться общественными USB-зарядками, чтобы подключится к смартфону и выкрасть конфиденциальную информацию. Злоумышленники монтируют в станции подзарядки портативные компьютеры, которые способны считать данные с устройства при подключении. При этом пользователь смартфона даже ничего не заметит и может долгое время не знать об утрате конфиденциальной информации. Подобными манипуляциями мошенники получают доступ не только к медиафайлам, но и могут узнать банковские счета и пароли к ним, что приведет к утере денежных средств.Чтобы избежать кражи данных, следует использовать собственный специальный кабель или переходник, в котором активны только два разъёма: плюс и минус. Все же лучшим методом противодействия является подзарядка с помощью обычной розетки и блока питания. В таком случае злоумышленники никак не смогут получить доступ к устройству. Также спасет портативная батарея. Пользователь может попросту подзарядить её, а потом от «банки» восполнить аккумулятор на смартфоне. Соблюдение элементарных правил позволит избежать негативных последствий, которые в итоге могут привести к финансовым проблемам.