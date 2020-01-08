Дочь Екатерины Климовой Белла засняла стройную фигуру матери в бикини

На данный момент Екатерина Климова со всеми четырьмя детьми - Елизаветой, Корнеем, Матвеем и Беллой, находится на отдыхе на Бали. Актриса в Instagram поделилась со своими подписчиками забавным видео. Основное внимание к себе привлекает ее четырехлетняя дочь Белла. У неё с мамой происходит интересный разговор по поводу очков и защиты от солнца. Климова предлагает дочери надеть очки, однако девочка отказывается. В ходе диалога они обменялись вещами: Белла забрала у актрисы телефон, а Климова у неё очки. Девочка очень удивилась, когда увидела, что мама примеряла её очки.На камеру она запечатлела стройную фигуру актрисы и бикини, в котором отдыхала актриса. Для этого Климова выбрала белоснежный купальник и такого же цвета шляпу. Подписчики актрисы пришли в восторг от диалога мамы и дочери. Они отметили, что девочка очень похожа на актрису, а её родинка над верхней губой сведёт с ума не одного парня, когда малышка подрастёт. Некоторые поклонники Климовой сообщили, что девочка очень талантлива, общительна и за ней интересно наблюдать. На данный момент публикация собрала около 300 тысяч просмотров и чуть больше 700 комментариев.