Amazfit представил «неубиваемые» смарт-часы T-Rex
Компания Amazfit представила на выставке CES 2020 новую модель «неубиваемых» смарт-часов T-Rex. Сообщается, что данное устройство способно выдержать экстремальные температуры, является устойчивым к коррозии и имеет высокую степень защиты от влаги и пыли.
Как утверждает производитель, Amazfit T-Rex прошли 12 различных испытаний, что подтвердило полное соответствие часов требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Заключенный в корпус повышенной прочности, данный гаджет имеет полную защиту от всех внешних воздействий и способен на длительное время погружаться под воду. Что же касается характеристик, то устройство оснащено 1,3-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с поддержкой функции Always-on-Display. Разрешение экрана составляет 360х360, а само оно покрыто защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.
Присутствует в Amazfit T-Rex и оптический датчик для контроля частоты сердечного ритма, кроме того, в устройстве присутствует трехосевой гироскоп, магнитный датчик и даже датчик освещенности. Для связь гаджет оснащен модулями Bluetooth 5.0 LE и GPS.
Как утверждает производитель, Amazfit T-Rex прошли 12 различных испытаний, что подтвердило полное соответствие часов требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Заключенный в корпус повышенной прочности, данный гаджет имеет полную защиту от всех внешних воздействий и способен на длительное время погружаться под воду. Что же касается характеристик, то устройство оснащено 1,3-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии AMOLED с поддержкой функции Always-on-Display. Разрешение экрана составляет 360х360, а само оно покрыто защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.
Присутствует в Amazfit T-Rex и оптический датчик для контроля частоты сердечного ритма, кроме того, в устройстве присутствует трехосевой гироскоп, магнитный датчик и даже датчик освещенности. Для связь гаджет оснащен модулями Bluetooth 5.0 LE и GPS.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:17