Светлана Ходченкова отметила рождественские праздники в спортзале, исполнив танец на шесте

Светлана Ходченкова решила похвастаться перед подписчиками в соцсети Instagram, опубликовав фото, на котором висит вверх ногами на акробатическом пилоне. Стоит отметить, что увлечение танцем на шесте пришло в жизнь актрисы после того, как она снялась в телесериале «Домашний арест». 36-летней звезда тогда досталась роль стриптизерши. В комментарии к посту сама артистка отметила, что отмечает рождественские праздники в спортзале.Хотя многие поклонники остались в восторге от гибкости кумира, многие разочаровались из-за опровержения слухов о беременности Ходченковой. Некоторые комментаторы отмечали, что знаменитость не смогла бы заниматься стрип-пластикой без рук и с 20-сантиметровыми каблуками в «интересном положении». Напоминаем, что днями ранее актриса также опровергла информацию о мнимом романе с Семеном Слепаковым, которую назвала «лишенной оснований для дальнейшего обсуждения».