Николай Носков встретил Рождество с женой, дочерью и подросшими внучками

Николай Носков поделился с подписчиками в соцсети Instagram несколькими семейными снимками в рождественский вечер. На фотографиях известный певец предстал с женой, взрослой дочерью и двумя внучками. Саму публикацию звезда подписал словами: "Прекрасный рождественский вечер с любимой семьей и друзьями! Пусть радость и мир царят в вашей жизни!" Большинство поклонников оставили восторженные комментарии с поздравлениями и пожеланиями своему кумиру.Известно, что Николай Носков вот уже третий год подряд испытывает проблемы со здоровьем. Бывший солист группы «Парк Горького» пережил тромбоз в шейном отделе и несколько инсультов, о чем сообщали его родственники. Лишь в 2018 году музыкант впервые вышел на сцену и продолжил работу над альбомом "Живой". Около месяца назад Носков выступил с концертом в "Крокус-холле", который посетили многие коллеги исполнителя.