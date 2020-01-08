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Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с электростимуляцией

Ученые пришли к выводу о том, что специальный пластырь с электростимуляцией позволит предотвратить преждевременную эякуляцию и позволит увеличить длительность полового акта. Как показали проведенные недавно исследования, время наступления одного из самых распространенных сексуальных расстройств таким образом можно заметно отодвинуть.
Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с электростимуляцией

По словам специалистов, одноразовый пластырь работает довольно просто и накладывается на интимную область за 10 минут до начала предполагаемого полового акта. Суть его заключается в том, что благодаря нервно-мышечной электростимуляции мышцы в течение нескольких минут удерживаются в сокращенном состоянии, что временно предотвратит ритмичные их сокращения, при которых и происходит эякуляция. При этом пользователь может самостоятельно контролировать силу электрических импульсов через специальное мобильное приложение. По итогам исследования с участием двух десятков мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, было установлено, что использование такого устройства замедляет процесс и продлевает половой акт примерно в 4 раза.

Как утверждают авторы этого исследования, при подтверждении кинических данных новая методика станет самым эффективным способом избавления мужчин от такого сексуального расстройства.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:44

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