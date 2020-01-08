Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с электростимуляцией





По словам специалистов, одноразовый пластырь работает довольно просто и накладывается на интимную область за 10 минут до начала предполагаемого полового акта. Суть его заключается в том, что благодаря нервно-мышечной электростимуляции мышцы в течение нескольких минут удерживаются в сокращенном состоянии, что временно предотвратит ритмичные их сокращения, при которых и происходит эякуляция. При этом пользователь может самостоятельно контролировать силу электрических импульсов через специальное мобильное приложение. По итогам исследования с участием двух десятков мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, было установлено, что использование такого устройства замедляет процесс и продлевает половой акт примерно в 4 раза.Как утверждают авторы этого исследования, при подтверждении кинических данных новая методика станет самым эффективным способом избавления мужчин от такого сексуального расстройства.