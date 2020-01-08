Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с электростимуляцией
Ученые пришли к выводу о том, что специальный пластырь с электростимуляцией позволит предотвратить преждевременную эякуляцию и позволит увеличить длительность полового акта. Как показали проведенные недавно исследования, время наступления одного из самых распространенных сексуальных расстройств таким образом можно заметно отодвинуть.
По словам специалистов, одноразовый пластырь работает довольно просто и накладывается на интимную область за 10 минут до начала предполагаемого полового акта. Суть его заключается в том, что благодаря нервно-мышечной электростимуляции мышцы в течение нескольких минут удерживаются в сокращенном состоянии, что временно предотвратит ритмичные их сокращения, при которых и происходит эякуляция. При этом пользователь может самостоятельно контролировать силу электрических импульсов через специальное мобильное приложение. По итогам исследования с участием двух десятков мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, было установлено, что использование такого устройства замедляет процесс и продлевает половой акт примерно в 4 раза.
Как утверждают авторы этого исследования, при подтверждении кинических данных новая методика станет самым эффективным способом избавления мужчин от такого сексуального расстройства.
По словам специалистов, одноразовый пластырь работает довольно просто и накладывается на интимную область за 10 минут до начала предполагаемого полового акта. Суть его заключается в том, что благодаря нервно-мышечной электростимуляции мышцы в течение нескольких минут удерживаются в сокращенном состоянии, что временно предотвратит ритмичные их сокращения, при которых и происходит эякуляция. При этом пользователь может самостоятельно контролировать силу электрических импульсов через специальное мобильное приложение. По итогам исследования с участием двух десятков мужчин, страдающих преждевременной эякуляцией, было установлено, что использование такого устройства замедляет процесс и продлевает половой акт примерно в 4 раза.
Как утверждают авторы этого исследования, при подтверждении кинических данных новая методика станет самым эффективным способом избавления мужчин от такого сексуального расстройства.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:44