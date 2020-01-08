«Если черный хлеб с кабачковой икрой»: Пиар-директор Началовой Анна Исаева вспомнила о съемках клипа со звездами «Бригады»

На опубликованном Исаевой снимке вместе Павлом Майковым, Игорем Вдовиченковым, Александром Иншаковым и Сергеем Безруковым, можно также увидеть певца Олега Газманова. По словам женщины, она, как и все россияне, была в восторге от сериала. А это фото, по ее словам, было сделано во время съемок клипа для песни Газманова «Мои ясные дни», в котором как раз и снялись звезды «Бригады». «Когда Олег Газманов закончил эту песню, он сразу же сделал выбор участников будущего клипа. Мы тогда на некоторое время сдружились. Сутки почти провели вместе на съемочной площадке. Если вместе черный хлеб с кабачковой икрой. Очень запомнились Майков и Безруков», - пишет в комментарии к этой публикации Иасева.Бывшая директор Юлии Началовой также добавила, что с еще одним знаменитым актером сериала Дмитрием Дюжевым ей довелось познакомиться немногим позднее, когда он женился на Татьяне Зайцевой – подруге Началовой.