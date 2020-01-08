Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз





Даже при незначительном понижении температуры простоявшие несколько дней автомобили испытывают трудности с запуском двигателя. Существует множество причин этой неисправности, но эксперты выделяют несколько общих для всех моделей и марок. К таковым относится недостаточный заряд аккумулятора в силу его долгой эксплуатации. После трех лет использования проблемы с батареей сопутствуют затрудненному вращению стартера и тусклому горению лампочек на панели приборов. Автолюбители рекомендуют включить ближний свет фар при наличии малейшего намека на запуск. В ином случае необходимо проверить чистоту клемм или "прикурить" от другого транспортного средства. Наконец, замена аккумулятора может помочь в решении этого нюанса.Другой причиной невозможности завести машину называют поломку стартера. Неисправность возникает либо внутри механизма, либо сбитая центровка. Обнаружить нарушение в работе можно по неприятному шуму и слабому вращению при наличии хорошей батареи. Единственной рекомендацией является покупка нового стартера или ремонт старого. Стоит отметить, что загустевание моторного масла тоже может таить в себе решение. Эта ситуация возникает в силу низкого качества масла, его загрязнения или не подходящего для конкретной модели.