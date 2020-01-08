АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз

Многие водители сталкиваются с трудностью запуска двигателя в сильный мороз. Поэтому эксперты рассказали, как правильно завести автомобиль, и почему возникают подобные проблемы.

Даже при незначительном понижении температуры простоявшие несколько дней автомобили испытывают трудности с запуском двигателя. Существует множество причин этой неисправности, но эксперты выделяют несколько общих для всех моделей и марок. К таковым относится недостаточный заряд аккумулятора в силу его долгой эксплуатации. После трех лет использования проблемы с батареей сопутствуют затрудненному вращению стартера и тусклому горению лампочек на панели приборов. Автолюбители рекомендуют включить ближний свет фар при наличии малейшего намека на запуск. В ином случае необходимо проверить чистоту клемм или "прикурить" от другого транспортного средства. Наконец, замена аккумулятора может помочь в решении этого нюанса.

Другой причиной невозможности завести машину называют поломку стартера. Неисправность возникает либо внутри механизма, либо сбитая центровка. Обнаружить нарушение в работе можно по неприятному шуму и слабому вращению при наличии хорошей батареи. Единственной рекомендацией является покупка нового стартера или ремонт старого. Стоит отметить, что загустевание моторного масла тоже может таить в себе решение. Эта ситуация возникает в силу низкого качества масла, его загрязнения или не подходящего для конкретной модели.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич: "Меня уже немного пугает то, что мы уже 6 лет подряд ездим в Таиланд…
Эксперты: Заряжать гаджеты в общественных местах…
Дочь Екатерины Климовой Белла засняла стройную фигуру матери в…
Amazfit представил «неубиваемые» смарт-часы…
Светлана Ходченкова отметила рождественские праздники в спортзале, исполнив танец на…
Николай Носков встретил Рождество с женой, дочерью и подросшими…
Преждевременную эякуляцию предотвратит пластырь с…
«Если черный хлеб с кабачковой икрой»: Пиар-директор Началовой Анна Исаева вспомнила о съемках клипа со звездами…
Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный…
Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
В Саратове при пожаре в жилом доме погибли мужчина и…
В Иране разбился украинский самолет со 180 пассажирами на…
Xiaomi выпустила продвинутые смарт-часы для детей с NFC, защитой от воды и двумя…
Настасья Самбурская возмутилась поведением отдыхающих на пляже во время отдыха на…
Эксперты: Во избежания обезвоживания зимой воду необходимо пить в достаточном…
Никита Джигурда рассказал об интернет-родах супруги Марины…
Учёные: Начинающие марафонцы снижают возраст сосудов на 4…
Елена Север под снимком своих сыновей от бизнесмена Владимира Киселева посетовала, что Рождество провела вдалеке от…
Эксперты рассказали о снижающих иммунитет…
«Рассказывал о диетах»: Елена Яковлева о встречах с Юрием…
Эксперты рассказали, могут ли блокироваться руль и тормоза во время…
Эшли Тисдейл назвала свой экранный поцелуй с Заком Эфроном худшим в…
Ученые: Плацентарный белок помогает в развитии здорового…
Беременная Оксана Самойлова рассекретила домашнее прозвище супруга…
Уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении «ископаемого зуба» на…
Юлия Меньшова впечатлила поклонников интерьером…
ПК-клон Nintendo Switch: Alienware представила концептуальную консоль Concept…
Арабский врач Мохсен Аль-Нади рассказал об огромной пользе мяса…
Ученые создали карту эмоций, которые вызывает…
Николай Расторгуев опубликовал архивное фото с Валерием…
Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге привлекательности…
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о начале звездной…
Компания Nissan презентовала новый сверхлегкий материал с…
Артем Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри…
Меган Маркл и принц Гарри снова проигнорировали день рождения Кейт…
Вера Брежнева в честь Рождества собрала дома все…
Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в…
Раннее замужество и жизнь на несколько стран: Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем дочери Юлии…
В Сети показали концепт Lada Vesta…
«Он не узнает людей»: Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения экс-жены Армена…
Просмотреть все новости