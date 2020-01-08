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Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в…
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Улучшение сна и повышение производительности: мозг человека положительно реагирует на порядок в доме

Наведение порядка вокруг себя, в своем доме и на рабочем месте в последнее время превращается в одну из главных тенденций современности. Как установили эксперты, избавление от лишнего и наведение порядка может быть полезным не только для дома, но и для психологического состояния человека.

Как утверждают специалисты, избавившись от лишних предметов в доме, на рабочем месте, в своем дневнике, человек может получить больше возможностей для ясного креативного мышления, а потому это положительно отражается на разуме и теле. Так, утверждается, что наведение порядка вокруг себя приводит к повышению продуктивности, увеличению креативности, улучшению качества сна и физического состояния тела. Эксперты в области здорового образа жизни утверждают, что беспорядок отвлекает внимание и не дает человеку сконцентрироваться на задачах, которые перед ним стоят. «Некоторые люди могут чувствовать себя довольно комфортно даже в окружении всего нескольких своих любимых предметов, другие же, напротив, предпочитают стерильную чистоту пространства, которое их окружает», - утверждает специалисты по образу жизни Рори Картер.

В связи с этим эксперты советуют начать избавляться от лишних предметов на своем рабочем столе и в гостиной. Далее не лишним было бы обратить внимание на то, как изменилось самочувствие после такой уборки, особенно, если речь идет о выполнении какой-либо работы. Более того, утверждается, что после избавления от ненужных вещей улучшится не только психическое, но и физическое состояние. Ряд исследований показывает, что заваленное хламом жилье может негативно отразиться на качестве сна и даже привести к нарушениям в пищевом поведении человека.

«Существуют определенные чувства, которые человек испытывает после снятия помех. Оно практически сразу осветляет его тело и разум, поэтому нет ничего удивительного в том, что при сохранении своего дома или офиса в порядке и чистоте человек, скорее всего, получит больше возможностей для физического благополучия и будет в целом чувствовать себя лучше», - добавил эксперт.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12

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