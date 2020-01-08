Xiaomi выпустила продвинутые смарт-часы для детей с NFC, защитой от воды и двумя камерами
Китайская компания Xiaomi неожиданно пополнила ассортимент смарт-часов новой детской моделью под названием Mitu Children Learning Watch 4Pro. При цене в 187 долларов США данное устройство оснащено LTE-модемом, GPS, NFC, парой камер и защитой от воды.
Работают умные часы для детей на базе процессора Qualcomm Snapdragon Wear 2500 и оснащены 1 гигабайтом оперативной и 8 гигабайтами постоянной памяти. В качестве программной платформы в Mitu Children Learning Watch 4Pro используется ОС Android 8.1. Одна из главных особенностей устройства – наличие двух камер. Первая камера фронтальная с разрешением 5 мегапикселей имеет широкоугольный объектив, а на верхней грани устройства располагается еще один модуль с разрешением 8 мегапикселей. Изображение с обеих камер может передаваться одновременно, что будет весьма удобным для родителей, которые получат возможность видеть не только свое чадо, но и окружающую его обстанровку.
В оснащении часов присутствует также приемник сигнала GPS для более точного определения местоположения пользователя, не забыл разработчик и об оснащении устройства чипом NFC. 1,78-дюймовым прямоугольный дисплей гаджета защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Новинка уже поступила в продажу в фирменном китайском магазине компании Xiaomi.
Работают умные часы для детей на базе процессора Qualcomm Snapdragon Wear 2500 и оснащены 1 гигабайтом оперативной и 8 гигабайтами постоянной памяти. В качестве программной платформы в Mitu Children Learning Watch 4Pro используется ОС Android 8.1. Одна из главных особенностей устройства – наличие двух камер. Первая камера фронтальная с разрешением 5 мегапикселей имеет широкоугольный объектив, а на верхней грани устройства располагается еще один модуль с разрешением 8 мегапикселей. Изображение с обеих камер может передаваться одновременно, что будет весьма удобным для родителей, которые получат возможность видеть не только свое чадо, но и окружающую его обстанровку.
В оснащении часов присутствует также приемник сигнала GPS для более точного определения местоположения пользователя, не забыл разработчик и об оснащении устройства чипом NFC. 1,78-дюймовым прямоугольный дисплей гаджета защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3. Новинка уже поступила в продажу в фирменном китайском магазине компании Xiaomi.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:23