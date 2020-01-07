Ученые создали карту эмоций, которые вызывает музыка





Как выяснили специалисты университета в Беркли (США, Калифорния), восприятие людьми музыкальных композиций включает в себя 13 базовых эмоций. Так, музыка может спровоцировать радость и веселье, раздражение и беспокойство, чувство неуверенности или стремление к бунту, мечтательность и энтузиазм, ощущение торжества и красоты, грусти и расслабленности, а также эротизма. В то же время, утверждают авторы исследования, существуют общие эмоции, вроде радости или гнева, которые можно считать универсальными. Проще говоря, возникновение таких эмоций при прослушивании музыки никак не зависит от национальности участников эксперимента или их культурной принадлежности. А вот оценку уровня спокойствия или стимуляции представители разных культур оценивают по-своему.«Музыка является универсальным языком, однако мы редко уделяем достаточное внимание тому, о чем она говорит, и как ее воспринимают другие люди. Мы бы хотели сделать важный первый шаг к раскрытию загадки того, каким образом музыке удается вызывать такое богатство оттенков эмоций», - подчеркивают американские ученые.