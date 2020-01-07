Меган Маркл и принц Гарри снова проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон
В ближайший четверг, 9 января, герцогиня Кембриджская и супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон станет еще на год старше. По уже сложившейся традиции члены королевской семьи отмечают день рождения заранее, поскольку отметить 9-го числа не позволяет напряженный рабочий график. Более того, похоже, что появилась у дня рождения герцогини и еще одна традиция: Меган Маркл с супругом принцем Гарри снова проигнорировали торжество.
В день празднования супруга принца Уильяма запланировала весьма насыщенную торжественную программу. Супружеская пара сперва отправилась в церковь в Сандрингеме, а после визита в храм в компании родных и близких направились в загородную резиденцию семьи, где и прошла неофициальная часть празднований. Однако герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри на торжествах не появились. Они в это время до сих пор остаются в Канаде, куда отправились отмечать новогодние праздники и провести небольшой отпуск. Примечательно, что они пропускают день рождения Кейт Миддлтон уже два года подряд, ставя собственные планы выше дня рождения ближайшей родственницы. В этой связи британская общественность снова подняла волну критики в адрес Меган Маркл и принца Гарри, впрочем, им к негативному отношению давно не привыкать.
В день празднования супруга принца Уильяма запланировала весьма насыщенную торжественную программу. Супружеская пара сперва отправилась в церковь в Сандрингеме, а после визита в храм в компании родных и близких направились в загородную резиденцию семьи, где и прошла неофициальная часть празднований. Однако герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри на торжествах не появились. Они в это время до сих пор остаются в Канаде, куда отправились отмечать новогодние праздники и провести небольшой отпуск. Примечательно, что они пропускают день рождения Кейт Миддлтон уже два года подряд, ставя собственные планы выше дня рождения ближайшей родственницы. В этой связи британская общественность снова подняла волну критики в адрес Меган Маркл и принца Гарри, впрочем, им к негативному отношению давно не привыкать.