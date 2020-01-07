Меган Маркл и принц Гарри снова проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон





В день празднования супруга принца Уильяма запланировала весьма насыщенную торжественную программу. Супружеская пара сперва отправилась в церковь в Сандрингеме, а после визита в храм в компании родных и близких направились в загородную резиденцию семьи, где и прошла неофициальная часть празднований. Однако герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри на торжествах не появились. Они в это время до сих пор остаются в Канаде, куда отправились отмечать новогодние праздники и провести небольшой отпуск. Примечательно, что они пропускают день рождения Кейт Миддлтон уже два года подряд, ставя собственные планы выше дня рождения ближайшей родственницы. В этой связи британская общественность снова подняла волну критики в адрес Меган Маркл и принца Гарри, впрочем, им к негативному отношению давно не привыкать.