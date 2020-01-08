Настасья Самбурская возмутилась поведением отдыхающих на пляже во время отдыха на Бали

Актриса сообщила, что решила отдохнуть на одном из пляжей острова, но ей помешала компания молодых людей, которые слишком громко слушали музыку. Самбурская возмутилась тем, что нарушители спокойствия не учли то, что находились на территории семейного отеля, где привыкли отдыхать в тишине. Певица назвала своих соотечественников «быдлом» и уточнила, что отдала много денег за то, чтобы насладиться спокойствием, а не «тусоваться». Многие поклонники актрисы согласились с её возмущениями и даже заметили, что это отличительная черта россиян.Однако нашлись и те, кто решил отстоять подобный вид отдыха, указав на то, что таким образом многие молодые люди отдыхают и это не является запрещенным. Некоторые написали, что если актриса ищет спокойный отдых, пусть отправляется на необитаемый остров и нежится там под пальмами. Настасья Самбурская не стала терпеть критику и ответила, что заплатила слишком много, чтобы потом искать другое место для отдыха. Данный ответ не остался незамеченным и на певицу обрушилась новая волна критики по поводу того, имеет ли она право диктовать свои условия отдыха, даже если заплатила за него полмиллиона рублей.