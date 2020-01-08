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Ученые: Плацентарный белок помогает в развитии здорового плода

Японские исследователи установили, каким образом белок, который отвечает за транспортировку незаменимых для организма аминокислот через плаценту, может способствовать нормальному развитию эмбрионов у млекопитающих. Как оказалось, значение плацентарного белка в развитии здорового плода довольно высоко.
Ученые: Плацентарный белок помогает в развитии здорового плода

Плацента, напоминают ученые, предназначена для обеспечения благоприятной среды развития плода у млекопитающих. Одной из важнейших ее функций является обеспечение эмбриона питательным веществами от матери, в том числе аминокислотами. Однако прежде молекулярный механизм передачи плоду аминокислот был недостаточно изучен. В результате исследователи провели целую серию генетических манипуляций, пытаясь лучше понять, насколько важен плацентарный белок (нейтральный аминокислотный транспортер SNAT4) на ранней стадии развития эмбриона. Проследить взаимосвязь было решено на лабораторных грызунах путем выведения эмбрионов с дефицитом SNAT4.

«У эмбрионов с дефицитом плацентарного белка довольно часто фиксируются разнообразные аномалии развития, в том числе аномальное увеличение плаценты. Лишь до 5% эмбрионов грызунов, клонированных с таким отклонением, развивались полноценно», - утверждают авторы исследования. По утверждению ученых, результаты этой научной работы могут иметь огромное значение в репродуктивной медицине. В будущем японские специалисты планируют провести дополнительное исследование, в рамках которого попытаются установить, каким образом аминокислотные транспортеры могут содействовать нормальному развитию плода.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 00:04

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