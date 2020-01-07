Вера Брежнева в честь Рождества собрала дома все семейство

Вера Брежнева предпочитает скрывать свою личную жизнь и утверждает, что «счастье любит тишину». Сегодня певица поздравила своих поклонников с Рождеством и прикрепила к посту редкий кадр, который озадачил её подписчиков. На нём можно увидеть маму актрисы Татьяну Витальевну, сестёр Анастасию и Викторию с детьми, мужа Константина Меладзе и дочь исполнительницы Сару. В подписи к публикации бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» передала поздравления со светлым праздником Рождества от всей своей семьи и пожелала своим подписчикам здоровья, мира, любви, и чтобы их охранял ангел-хранитель.В свою очередь, поклонники певицы отметили, что на фото отсутствует старшая дочь певицы Соня Киперман. Однако в комментариях к публикации Вера Брежнева рассказала, что девушка предпочла остаться в Америке из-за учёбы в гуманитарном калифорнийском колледже Уиттьер. Поклонники певицы также поздравили всю ей семью с праздником и пожелали, чтобы день был наполнен радостью в кругу самых близких людей.