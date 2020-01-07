Раннее замужество и жизнь на несколько стран: Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем дочери Юлии Началовой





Поклонники, между тем, продолжают спорить о том, с кем следует остаться юной Вере. Кто-то считает, что ей лучше жить с отцом – футболистом Евгением Алдониным, другие же убеждены, что воспитанием девочки должны заниматься родители Началовой. Поставить точку в этом вопросе взялась ясновидящая и таролог Галина Янко. По ее словам, дочь Юлии Началовой – очень одаренный ребенок, поэтому ее ожидает успех практически в любом деле, за что бы она не взялась. «Она может заняться пением, музыкой, танцами, во всем этом она обязательно преуспеет», - отметила экстрасенс. Примечательно, что покойная артистка хотела для своей дочери эстрадного будущего однако бабушка с дедушкой против шоу-бизнеса, они желают направить энергию юной Веры Алдониной в более спокойное русло.Впрочем, по словам Галины Янко, уже в 16-летнем возрасте Веру ожидают кардинальные изменения в жизни. К тому времени она окончательно определится с будущей профессией, более того, не исключено, что свой выбор она остановит на юриспруденции. А вот в личной жизни дочь Началовой, по словам ясновидящей, ожидает ранее замужество. Замуж Вера Алдонина может выйти уже в 22-23 года. Причем, избранник ее будет человеком весьма состоятельным, кроме того, новая семья будет часто находиться в переездах, поэтому Вере и ее будущему мужу придется жить на несколько стран, приводит слова экстрасенса портал «Дни.ру».