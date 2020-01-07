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Раннее замужество и жизнь на несколько стран: Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем дочери Юлии Началовой

Поклонники известной российской певицы Юлии Началовой, скоропостижно скончавшейся весной минувшего года, вот уже несколько месяцев обсуждают судьбу дочери артистки Веры Алдониной. Между тем, как считает экстрасенс Галина Янко, девочку ожидает успешное будущее и ранее замужество.
Раннее замужество и жизнь на несколько стран: Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем дочери Юлии Началовой

Поклонники, между тем, продолжают спорить о том, с кем следует остаться юной Вере. Кто-то считает, что ей лучше жить с отцом – футболистом Евгением Алдониным, другие же убеждены, что воспитанием девочки должны заниматься родители Началовой. Поставить точку в этом вопросе взялась ясновидящая и таролог Галина Янко. По ее словам, дочь Юлии Началовой – очень одаренный ребенок, поэтому ее ожидает успех практически в любом деле, за что бы она не взялась. «Она может заняться пением, музыкой, танцами, во всем этом она обязательно преуспеет», - отметила экстрасенс. Примечательно, что покойная артистка хотела для своей дочери эстрадного будущего однако бабушка с дедушкой против шоу-бизнеса, они желают направить энергию юной Веры Алдониной в более спокойное русло.

Впрочем, по словам Галины Янко, уже в 16-летнем возрасте Веру ожидают кардинальные изменения в жизни. К тому времени она окончательно определится с будущей профессией, более того, не исключено, что свой выбор она остановит на юриспруденции. А вот в личной жизни дочь Началовой, по словам ясновидящей, ожидает ранее замужество. Замуж Вера Алдонина может выйти уже в 22-23 года. Причем, избранник ее будет человеком весьма состоятельным, кроме того, новая семья будет часто находиться в переездах, поэтому Вере и ее будущему мужу придется жить на несколько стран, приводит слова экстрасенса портал «Дни.ру».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:33

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