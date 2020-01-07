«Он не узнает людей»: Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения экс-жены Армена Джигарханяна





В недавнем выпуске популярного ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале стало известно, что Джигарханян и Власова теперь проводят время вместе, причем, в их отношениях якобы установилась настоящая идиллия. Вот только украинская пианистка, которая не так давно не без скандала развелась с актером, отказывается верить в восстановление этих отношений и утверждает, что Армен Борисович просто не понимает, что вокруг происходит, чем и пользуется Власова. «Он уже людей не узнает, не понимает, что происходит вокруг. И его до такого состояния довели преднамеренно и умышленно», - утверждает знаменитость.В то же время, как утверждает Татьяна Власова, сейчас в их отношениях с Джигарханяном все прекрасно. Актер даже недавно впервые сказал ей слова любви, чего прежде не делал даже в то время, когда пара состояла в браке.