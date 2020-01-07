АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в России

Российский представитель южнокорейской марки Hyundai – компания «Хэнде Мотор СНГ», - подтвердила скорое появление обновленных версий кроссовера Hyundai Creta и бюджетного седана Hyundai Solaris в России. Обе новинки должны появиться на отечественном авторынке уже в первой половине текущего года.
Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в России

Стоит отметить, что речь идет не о новом поколении автомобилей, а лишь об их рестайлинговых версиях, сборка которых на данный момент налажена на предприятии компании в Петербурге. Обе модели при этом получат обновленную переднюю часть кузова и кормы в стиле новых Santa Fe и Elantra, а значит, Hyundai Creta и Hyundai Solaris получат измененные внешне крышку капота, радиаторную решетку, бамперы, а также головную и заднюю оптику. Изменится и оформление салона обеих моделей. Кроме того, в машинах появится новая мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Причем, узнать о том, как именно будут выглядеть обновленные автомобили, можно по их уже вышедшим бразильской, индийской и китайской версиях.

Что же касается технического оснащения, то здесь все останется без изменений. Так, Hyundai Creta будет доступен с бензиновыми двигателями, рабочий объем которых составляет 1,6 или 2,0 литра, опционально кроссовер также можно будет приобрести с полноприводной трансмиссией. А вот бюджетный седан Hyundai Solaris оснащается 1,4-литровым или 1,6-литровым силовым агрегатом с безальтернативным передним приводом. На выбор покупателям доступны также механическая или автоматическая коробки передач.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали карту эмоций, которые вызывает…
Николай Расторгуев опубликовал архивное фото с Валерием…
Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге привлекательности…
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о начале звездной…
Компания Nissan презентовала новый сверхлегкий материал с…
Артем Дзюба встретил Рождество в стиле Гарри…
Меган Маркл и принц Гарри снова проигнорировали день рождения Кейт…
Вера Брежнева в честь Рождества собрала дома все…
Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в…
Раннее замужество и жизнь на несколько стран: Экстрасенс Галина Янко рассказала о будущем дочери Юлии…
В Сети показали концепт Lada Vesta…
«Он не узнает людей»: Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на обвинения экс-жены Армена…
Рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов возглавила китайская модель с процессором от…
В Сети назвали 5 самых неудобных автомобилей для занятий…
«Рождественская русалочка»: 19-летняя дочь Александра Малинина опубликовала откровенное фото в…
Разработчики Bluetooth планируют улучшить качество…
В Сети появились сведения об автопарке Сергея…
В Skoda сообщают о начале заказов на новый Superb…
Оксана Воеводина рассказала о жизни после…
США начали переброску бомбардировщиков В-52 поближе к…
«Горжусь Брэдом»: Отец Анджелины Джоли Джон Войт похвалил бывшего…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Стецевят хочет, чтобы ее сын стал…
«Впервые испытываю такую радость»: Хайди Клум рассказала о браке с Томом…
«Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак»: Ольга Бузова вспомнила тяжелую…
Илон Маск отметил танцем открытие завода Tesla в…
Илья Яббарова побреет своего сына Богдана в годик…
Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, как бороться с новогодней…
Новая защитная пленка для iPhone защитит не только смартфон, но и его…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков мечтает о рождении…
Филипп Киркоров чуть не потерял плавки во время подводного плавания на…
АвтоВАЗ завершает строительство новой тестовой площадки для своих…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что хочет стать матерью в 25…
В ДТП на трассе под Самарой два человека погибли и еще трое…
Рэпер Гуф согласился раскрутить…
Sony обновила до Android 10 сразу четыре модели своих…
Поклонники о новом фото ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Можно дать 50…
Психотерапевты назвали признаки начинающейся…
Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер опубликовал прогноз на 2020…
"Это все стереотипы": Звезда "Дома-2" Ирина Пингвинова отказывается готовить и убираться в…
Эксперты рассказали о главных проблемах служб…
Просмотреть все новости