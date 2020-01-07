Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в России





Стоит отметить, что речь идет не о новом поколении автомобилей, а лишь об их рестайлинговых версиях, сборка которых на данный момент налажена на предприятии компании в Петербурге. Обе модели при этом получат обновленную переднюю часть кузова и кормы в стиле новых Santa Fe и Elantra, а значит, Hyundai Creta и Hyundai Solaris получат измененные внешне крышку капота, радиаторную решетку, бамперы, а также головную и заднюю оптику. Изменится и оформление салона обеих моделей. Кроме того, в машинах появится новая мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Причем, узнать о том, как именно будут выглядеть обновленные автомобили, можно по их уже вышедшим бразильской, индийской и китайской версиях.Что же касается технического оснащения, то здесь все останется без изменений. Так, Hyundai Creta будет доступен с бензиновыми двигателями, рабочий объем которых составляет 1,6 или 2,0 литра, опционально кроссовер также можно будет приобрести с полноприводной трансмиссией. А вот бюджетный седан Hyundai Solaris оснащается 1,4-литровым или 1,6-литровым силовым агрегатом с безальтернативным передним приводом. На выбор покупателям доступны также механическая или автоматическая коробки передач.