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Эксперты: Во избежания обезвоживания зимой воду необходимо пить в достаточном количестве

В зимний период, как и в летний, необходимо следить за тем, чтобы вовремя восполнять водный баланс организма, напоминают эксперты. Центральное отопление зимой сопровождается повышением сухого воздуха в помещении, что приводит к увеличению потери жидкости из организма.


Специалист Джозеф Уотсо сообщает, что данная проблема является не единственной, так как во время холода почки выделяют больше жидкости, чем летом. Обезвоживание может спровоцировать затруднение концентрации внимания, плохую память и настроение. Согласно исследованиям в сфере обезвоживания организма, люди, хронически потребляющие незначительное количество воды, подвержены повышенному риску развития хронических заболеваний почек, формированию камней и инфекций мочевыводящих путей. Слабое обезвоживание может нарушить функцию клеток, выстилающих кровеносные сосуды примерно так же, как курение.

Низкий водный баланс связан с воспалительными процессами, твердостью артерий и регулированием АД. Эксперты заявляют, что обезвоживание может вызвать риск развития сахарного диабета. Учёный Ставрос Кавурас отмечает, что следует обратить внимание на то, что потребности в воде могут постоянно меняться из-за температуры окружающей среды или уровня активности. Эксперты рекомендуют женщинам выпивать 2,7 литра воды в день, а мужчинам — 3,7 литра воды. Это с учётом того, что пища, которую употребляет человек, составляет примерно 20% каждодневного общего количества воды.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:00

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