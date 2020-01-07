Рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов возглавила китайская модель с процессором от Samsung





Так, первая строчка в рейтинге высокопроизводительных недорогих смартфонов досталась модели Vivo X30 Pro 5G в комплектации 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Примечателен тот факт, что данное устройство работает под управлением фирменного чипа южнокорейской компании Samsung – Exynos 980. Такая начинка позволила Vivo X30 Pro 5G набрать в новой версии приложения бенчмарка более 327,5 тысяч баллов. Второе место досталось еще одному представителю китайской промышленности – смартфону Oppo Reno3 Pro 5G (8/128), который работает на базе Snapdragon 765G и набирает 318,3 тысячи баллов в AnTuTu. Тройку лидеров замыкает Honor 9X Pro (8/256) от китайского техногиганта Huawei с 310,4 тысячами баллов.Также в обновленный рейтинг AnTuTu были включены еще две модели Honor (9X 6/128 и 20S 6/128), две модели Redmi (K30 и Note 8 Pro), Oppo Reno2, Xiaomi Mi CC9 Pro, а замкнул список Realme X2.