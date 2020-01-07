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«Рождественская русалочка»: 19-летняя дочь Александра Малинина опубликовала откровенное фото в бикини

Дочь известного отечественного исполнителя Александра Малинина, 19-летняя Устинья, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram оригинальное поздравление с Рождеством. Поздравить подписчиков и друзей наследница звезды решила откровенным фото в купальнике.
«Рождественская русалочка»: 19-летняя дочь Александра Малинина опубликовала откровенное фото в бикини

Как оказалось, в эти дни Устинья Малинина находится на отдыхе в Таиланде. Фотографию, которая была сделана на тропическом острове, дочь знаменитого артиста прикрепила к своим рождественским поздравлениям. Сам снимок вышел довольно чувственным и нежным. Лучики солнца буквально струятся по светлым кудрявым локонам волос дочери Малинина, которая, к слову, является начинающей оперной певицей. «Поздравляю вас с Рождеством», - гласит ее подпись под этой публикации.

Поклонники сразу же похвалили Устинью Малинину за прекрасную фигуру и принялись обсуждать ее оригинальный образ, выбранный для этого фото. «Кудряшка», «Красавишна», «Рождественская русалочка», – пишут в комментариях подписчики певицы. К слову, в своем поздравительном посте девушка также отметила и всех членов своей семьи, начиная от отца Александра Малинина, заканчивая мамой Эммой Малининой и братом Фролом.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:59

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