«Рождественская русалочка»: 19-летняя дочь Александра Малинина опубликовала откровенное фото в бикини

Как оказалось, в эти дни Устинья Малинина находится на отдыхе в Таиланде. Фотографию, которая была сделана на тропическом острове, дочь знаменитого артиста прикрепила к своим рождественским поздравлениям. Сам снимок вышел довольно чувственным и нежным. Лучики солнца буквально струятся по светлым кудрявым локонам волос дочери Малинина, которая, к слову, является начинающей оперной певицей. «Поздравляю вас с Рождеством», - гласит ее подпись под этой публикации.Поклонники сразу же похвалили Устинью Малинину за прекрасную фигуру и принялись обсуждать ее оригинальный образ, выбранный для этого фото. «Кудряшка», «Красавишна», «Рождественская русалочка», – пишут в комментариях подписчики певицы. К слову, в своем поздравительном посте девушка также отметила и всех членов своей семьи, начиная от отца Александра Малинина, заканчивая мамой Эммой Малининой и братом Фролом.