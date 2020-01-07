В Сети показали концепт Lada Vesta Premium
В Сети появилось первое фото неофициального концепта Lada Vesta Premium. Как утверждают авторы этой публикации, концерн «АвтоВАЗ» в будущем непременно расширит еще и моторную гамму модели, дополнив ее дизельными и гибридными силовыми установками.
По некоторым данным, большая часть новых моделей автомобилей Lada в будущем будет оснащаться двигателями Renault. Кроме того, некоторые другие комплектующие в автомобилях отечественного автогиганта также могут быть заменены импортными, однако разработчик пока не разглашает эти данные. Кроме того, в премиальной комплектации Lada Vesta может обзавестись и полноприводной трансмиссией. Что же касается анонса люксового исполнения популярной модели «АвтоВАЗа», то его официально пока не было, поэтому все данные о ней эксперты называют лишь домыслами. К слову, не исключено, что новинку могут построить на платформе седана Senat, созданного в рамках проекта Aurus.
Также сообщается, что стоимость Lada Vesta в версии Premium составит не менее полумиллиона рублей. А при оснащении автомобиля гибридной установкой его цена может вырасти до миллиона.
По некоторым данным, большая часть новых моделей автомобилей Lada в будущем будет оснащаться двигателями Renault. Кроме того, некоторые другие комплектующие в автомобилях отечественного автогиганта также могут быть заменены импортными, однако разработчик пока не разглашает эти данные. Кроме того, в премиальной комплектации Lada Vesta может обзавестись и полноприводной трансмиссией. Что же касается анонса люксового исполнения популярной модели «АвтоВАЗа», то его официально пока не было, поэтому все данные о ней эксперты называют лишь домыслами. К слову, не исключено, что новинку могут построить на платформе седана Senat, созданного в рамках проекта Aurus.
Также сообщается, что стоимость Lada Vesta в версии Premium составит не менее полумиллиона рублей. А при оснащении автомобиля гибридной установкой его цена может вырасти до миллиона.