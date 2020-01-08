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Никита Джигурда рассказал об интернет-родах супруги Марины Анисиной

Никита Джигурда рассказал об интернет-родах, на которые они решились с супругой Мариной Анисиной. Как оказалось, пара первой продемонстрировала таинство.

В своем блоге в Instagram Никита Джигурда выразил благодарность за поздравление с Рождеством и дал обещание выложить ролик «Рождение Ангела Христа», который в свое время набрал миллионы просмотров. Его блокировали несколько раз, так он вызывал серьезные споры.

Никита Джигурда сообщил, что они с супругой первыми показали роды, и в те годы такие кадры подвергались жесткой цензуре. Ему интересно, сколько видео продержится теперь. Подписчики поздравили семью с днем рождения сына и написали, что очень ждут показа нашумевшего ролика.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 07:11

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