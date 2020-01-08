Никита Джигурда рассказал об интернет-родах супруги Марины Анисиной

В своем блоге в Instagram Никита Джигурда выразил благодарность за поздравление с Рождеством и дал обещание выложить ролик «Рождение Ангела Христа», который в свое время набрал миллионы просмотров. Его блокировали несколько раз, так он вызывал серьезные споры.Никита Джигурда сообщил, что они с супругой первыми показали роды, и в те годы такие кадры подвергались жесткой цензуре. Ему интересно, сколько видео продержится теперь. Подписчики поздравили семью с днем рождения сына и написали, что очень ждут показа нашумевшего ролика.