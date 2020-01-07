Разработчики Bluetooth планируют улучшить качество звука





В этом году на выставке CES будут представлены новые функции, которые должны значительно модернизировать беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth. Об этом сообщили представители разработчиков, отвечающих за определение стандарта Bluetooth SIG. Нововведения включают в себя высококачественный звук, улучшенную поддержку слуховых аппаратов, возможность вещания для многих людей и качественную работу беспроводных наушников. К сожалению, как и в случае со всеми отраслевыми спецификациями, эти пункты станут доступными немного позднее, ближе к 2021 году. Функция, которая заинтересует большинство людей, это новый «кодек связи низкой сложности» или LC3.Эта новая технология одновременно снижает энергопотребление и повышает качество звука. На данный момент самый низкий общий знаменатель для звука Bluetooth достигается с помощью относительно старого кодека SBC, хотя многие телефоны поддерживают собственный аналог от Qualcomm, AptX. Поддержка слуховых аппаратов также возможна, потому что Bluetooth LE Audio включает новую функцию «трансляции», что теоретически позволит всей аудитории кинотеатра использовать гарнитуру Bluetooth для подключения к звуковой дорожке фильма. Многопотоковая система также позволит легче обмениваться аудиофайлами между несколькими пользователями Bluetooth из одного источника.