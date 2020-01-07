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ПК-клон Nintendo Switch: Alienware представила концептуальную консоль Concept UFO

Бренд Alienware, который принадлежит американской компании Dell, представил на выставке CES 2020 новую концептуальную портативную консоль под названием Concept UFO. Устройство по многим параметрам уже назвали клоном популярного гаджета Nintendo Switch.
ПК-клон Nintendo Switch: Alienware представила концептуальную консоль Concept UFO

Примечательно, что Concept UFO стала уже не первой попыткой современных разработчиков представить широкой публике игровой компьютер в максимально компактном корпусе. Ранее подобные проекты запускали и другие производители, но Nintendo все еще удается удерживать лидерство на рынке. Что же касается Concept UFO, то он действительно очень похож на популярную в последние годы консоль Switch, причем, не только функционально, но и внешне. Устройство по большому счету представлено в виде планшетного ПК с отстегивающимися частями, которые могут играть роль отдельных контроллеров или соединяться в полноценный геймпад. На этом схожесть с лидером рынка не заканчивается. Так, Concept UFO можно подключить к внешнему дисплею, кроме того, в концепте присутствует графическая надстройка на базе ОС Windows 10, что также очень напоминает программное решение, применяемое в Switch.

По словам разработчиков, речь пока идет исключительно о концептуальном устройстве, поэтому запускать его в серийное производство пока никто не планирует. Создатели этого гаджета лишь подчеркивают, что они стараются исследовать разные форм-факторы, которые в обозримом будущем могли бы лечь в основу принципиально новой линейки компактных игровых устройств.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:50

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