В Сети появились сведения об автопарке Сергея Светлакова
По данным издания car.ru, известный юморист Сергей Светлаков несколько раз менял собственное транспортное средство. Более того, шоумен освоил не только машины, но и квадроцикл с дельтапланом.
Первым у Сергея Светлакова появилась Audi A8. Телеведущий признается, что машина ему нравится простотой в управлении, послушным рулевым колесом и комфортными амортизаторами подвески. У седана с полным приводом имеется трехлитровый дизельный мотор на 249 лошадиных сил. Разгоняется авто за 4,6 секунды, а ее стоимость начинается от 6 миллионов и 200 тысяч рублей.
Далее юморист пересел на Audi Q7. Кроссовер с пятью дверьми оснастили бензиновым двигателем на 2 литра мощностью 252 лошадиных сил. Цена транспортного средства приблизительно 4 миллиона рублей.
Первым у Сергея Светлакова появилась Audi A8. Телеведущий признается, что машина ему нравится простотой в управлении, послушным рулевым колесом и комфортными амортизаторами подвески. У седана с полным приводом имеется трехлитровый дизельный мотор на 249 лошадиных сил. Разгоняется авто за 4,6 секунды, а ее стоимость начинается от 6 миллионов и 200 тысяч рублей.
Далее юморист пересел на Audi Q7. Кроссовер с пятью дверьми оснастили бензиновым двигателем на 2 литра мощностью 252 лошадиных сил. Цена транспортного средства приблизительно 4 миллиона рублей.
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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:45