В Сети появились сведения об автопарке Сергея Светлакова





Первым у Сергея Светлакова появилась Audi A8. Телеведущий признается, что машина ему нравится простотой в управлении, послушным рулевым колесом и комфортными амортизаторами подвески. У седана с полным приводом имеется трехлитровый дизельный мотор на 249 лошадиных сил. Разгоняется авто за 4,6 секунды, а ее стоимость начинается от 6 миллионов и 200 тысяч рублей.Далее юморист пересел на Audi Q7. Кроссовер с пятью дверьми оснастили бензиновым двигателем на 2 литра мощностью 252 лошадиных сил. Цена транспортного средства приблизительно 4 миллиона рублей.