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Эксперты рассказали о снижающих иммунитет причинах

Как известно, иммунитет человека постоянно противостоит бактериям и вирусам. Чаще всего, по словам экспертов, защитная система организма подвергается опасности из-за образа жизни человека.

Немецкие специалисты рассказали, на какие привычки необходимо обратить внимание, чтобы сохранить здоровье. Эксперты пришли к выводу, что есть вероятная связь между холодными ногами и слабым иммунитетом. Плохая циркуляция крови позволяет бактериям лучше «осесть» в организме. При наличии данной проблемы необходимо утеплять ноги и ходить по дому в тёплой одежде. Стоит отдать предпочтение носкам или тапкам. Курение также является опасной привычкой, которая снижает иммунитет. Эксперты объясняют это тем, что при курении повреждаются «реснички» в бронхах. Это является очень опасным для здоровья, так как они выводят мусор из лёгких. Употребление алкоголя (особенно при простудных заболеваниях) снижает сопротивляемость иммунной системы к вирусам. Опасным является также поздний сон и сниженная стрессоустойчивость.

Неправильное питание, в том числе употребление фастфуда, повышает риск развития вредных микроорганизмов. Учёные сообщают, что иммунная система иногда реагирует на пищу с высокой калорийностью как на инфекции. Все эти факторы плохо влияют на иммунитет и снижают его сопротивляемость. Это может спровоцировать различные заболевания сердечно-сосудистой системы или диабет.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:08

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