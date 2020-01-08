Эксперты рассказали о снижающих иммунитет причинах





Немецкие специалисты рассказали, на какие привычки необходимо обратить внимание, чтобы сохранить здоровье. Эксперты пришли к выводу, что есть вероятная связь между холодными ногами и слабым иммунитетом. Плохая циркуляция крови позволяет бактериям лучше «осесть» в организме. При наличии данной проблемы необходимо утеплять ноги и ходить по дому в тёплой одежде. Стоит отдать предпочтение носкам или тапкам. Курение также является опасной привычкой, которая снижает иммунитет. Эксперты объясняют это тем, что при курении повреждаются «реснички» в бронхах. Это является очень опасным для здоровья, так как они выводят мусор из лёгких. Употребление алкоголя (особенно при простудных заболеваниях) снижает сопротивляемость иммунной системы к вирусам. Опасным является также поздний сон и сниженная стрессоустойчивость.Неправильное питание, в том числе употребление фастфуда, повышает риск развития вредных микроорганизмов. Учёные сообщают, что иммунная система иногда реагирует на пищу с высокой калорийностью как на инфекции. Все эти факторы плохо влияют на иммунитет и снижают его сопротивляемость. Это может спровоцировать различные заболевания сердечно-сосудистой системы или диабет.