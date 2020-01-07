Илья Яббарова побреет своего сына Богдана в годик наголо

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров рассказал, что брить детей наголо - старая традиция, от которой возлюбленный Анастасии Голд не намерен отступать. Как только маленькому Богдану исполнится годик, он исполнит задуманное, а возражения Алены Рапунцель неуместны. Саратовский шансонье добавил, что он мужчина и отец, а потому тоже вправе принимать важные для своего ребенка решения.Илья Яббаров отметил, налысо детей бреют, чтобы отросли новые волосы. Они станут другими, добавил саратовский шансонье. Рапунцель-младшая вначале была против подобной задумки, но в итоге согласилась.