В Сети назвали 5 самых неудобных автомобилей для занятий любовью





Некоторые влюбленные попадали в ситуацию, когда нахождение вне дома не мешает желанию интимной близости. Зачастую, эту проблему решает автомобиль. Все же, не все машины подходят для занятий любовью в силу размеров либо иных недостатков конструкции. Иностранные эксперты вынесли на первое место в "любовном антирейтинге" Mercedes Smart Fortwo. Очевидно, что наибольшей преградой для пар станут габариты миниатюрной модели. Подобная ситуация наблюдается и с Mini Cooper, занявшим второе место.Тройку лидеров замыкал Chevrolet Spark, который отличился теснотой салона, неудобными сидениями и отсутствием комфорта. Аналогичная оценка была дана и Daewoo Matiz. Вполне неожиданным оказалась позиция люксового BMW 7 на последнем месте. На первый взгляд просторный и удобный интерьер не смог стать любимым автомобилем для любовных утех. Проблема заключается в наличии двух отдельных кресел на месте заднего сидения, которое затрудняет какие-либо телодвижения.