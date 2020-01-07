Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков мечтает о рождении дочери





Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков признался, что ему очень нравится нянчить своих племянниц. Девочки обижаются, постоянно что-то рассказывают, отмечает завидный холостяк. С их помощью Стрелков, по его словам, начинает лучше понимать, чего хотят женщины, как ему себя вести с ними.Федор Стрелков добавил, он мечтает о дочери, а на проекте равняется на Дмитрия Дмитренко. Именно супруг Ольги Рапунцель, по мнению Стрелкова, единственный мужчина, который справляется со своими обязанностями родителя.