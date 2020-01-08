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Эксперты рассказали, могут ли блокироваться руль и тормоза во время езды

Некоторые поломки автомобиля вызывают особенное опасение у водителей, вроде блокировки руля и тормозов во время езды. Эксперты рассказали, могут ли возникать подобные неисправности во время движения авто.

Причины, приводящие к выходу из строя важнейшие системы управления и торможения автомобилем, зачастую заключается в ошибках программного обеспечения. Это затрагивает не только панель приборов, но и электрический усилитель руля с вакуумным топливным насосом. Многие автомобилисты опасаются ситуации с необъяснимой "тяжестью" руля, который не позволяет водителю сделать поворот в сторону во время критических моментов. Обычно это связано с проблемами в работе электрического усилителя рейки, в чьем обеспечении либо "железе" возникает сбой. Стоит отметить, что опасность такого происшествия увеличивается с возрастом машины, достигая максимума после 10 лет эксплуатации.

Аналогичный нюанс часто наблюдается и с работой тормозов, которая нарушается в результате прекращения работы вакуумного усилителя, делающего намного легче работу системы. Это также говорит о возможной разгерметизации системы торможения или места, где присоединяется трубопровод. Сюда же нужно отнести и поломку обратного клапана или одной из его рабочих камер. Эксперты рекомендуют не впадать в панику во время выхода из строя важных систем, продолжая движение по наиболее безопасному пути. После этого необходимо обратиться к специалисту для выяснения причины неисправности.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:06

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