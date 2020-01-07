Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что хочет стать матерью в 25 лет





Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова рассказала, что она, как и многие девушки, мечтает стать матерью. Сама блондинка толком не знала родительской любви и ласки, но своим детям даст все самое лучшее. По мнению возлюбленной Алексея Безуса, каждая девушка сама решает, когда именно родить первенца, кто-то делает это в 18 лет, а кто-то - в 30.Сама Милена Безбородова хочет родить первенца в 25 лет. Она отметила, это оптимальный возраст, так как до этого момента девушка не успеет сформироваться, встать на ноги и построить карьеру. Если же рожать позже, могут возникнуть некоторые сложности. Примечательно, что у избранника Безбородовой Алексея Безуса уже есть дочь, а жениться во второй раз мужчина вовсе не спешит. Сама же блондинка на данный момент сосредоточена на своей внешности, она уже пережила несколько пластических операций, в том числе увеличение груди и коррекцию черт лица.