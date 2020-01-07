«Горжусь Брэдом»: Отец Анджелины Джоли Джон Войт похвалил бывшего зятя





Примечательно, что еще 10 лет тому назад Анджелина Джоли и Джон Войт почти не поддерживали никаких контактов из-за серьезных разногласий. Пресса даже писала о вражде в звездном семействе. Однако в 2010 году Брэду Питту удалось уговорить супругу наладить отношения с родителем. Совсем недавно Войт побывал на приеме Gold Meets Golden и в беседе с представителями прессы рассказал о том, что гордится не только своей дочерью, но и бывшим зятем. К примеру, актер восхитился игрой Питта в новом фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, назвав его игру в этой ленте потрясающей. «Я горжусь Брэдом за роль в этом необыкновенном фильме», - подчеркнул он.Похвалил Войт и свою дочь, в основном за хорошие материнские качества 44-летней актрисы, которая растит шестерых детей. «Анджелина – прекрасная мать, которая очень любит всех своих детей. Ведь она всегда проявляет заботу о них», - подчеркнул артист.