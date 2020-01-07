«Горжусь Брэдом»: Отец Анджелины Джоли Джон Войт похвалил бывшего зятя
Известный американский актер, обладатель премии «Оскар» Джон Войт, как известно, приходится отцом не менее знаменитой актрисе Анджелине Джоли. При этом, 81-летний Войт весьма положительно отзывается о бывшем супруге дочери, актере Брэде Питте.
Примечательно, что еще 10 лет тому назад Анджелина Джоли и Джон Войт почти не поддерживали никаких контактов из-за серьезных разногласий. Пресса даже писала о вражде в звездном семействе. Однако в 2010 году Брэду Питту удалось уговорить супругу наладить отношения с родителем. Совсем недавно Войт побывал на приеме Gold Meets Golden и в беседе с представителями прессы рассказал о том, что гордится не только своей дочерью, но и бывшим зятем. К примеру, актер восхитился игрой Питта в новом фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, назвав его игру в этой ленте потрясающей. «Я горжусь Брэдом за роль в этом необыкновенном фильме», - подчеркнул он.
Похвалил Войт и свою дочь, в основном за хорошие материнские качества 44-летней актрисы, которая растит шестерых детей. «Анджелина – прекрасная мать, которая очень любит всех своих детей. Ведь она всегда проявляет заботу о них», - подчеркнул артист.
Примечательно, что еще 10 лет тому назад Анджелина Джоли и Джон Войт почти не поддерживали никаких контактов из-за серьезных разногласий. Пресса даже писала о вражде в звездном семействе. Однако в 2010 году Брэду Питту удалось уговорить супругу наладить отношения с родителем. Совсем недавно Войт побывал на приеме Gold Meets Golden и в беседе с представителями прессы рассказал о том, что гордится не только своей дочерью, но и бывшим зятем. К примеру, актер восхитился игрой Питта в новом фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, назвав его игру в этой ленте потрясающей. «Я горжусь Брэдом за роль в этом необыкновенном фильме», - подчеркнул он.
Похвалил Войт и свою дочь, в основном за хорошие материнские качества 44-летней актрисы, которая растит шестерых детей. «Анджелина – прекрасная мать, которая очень любит всех своих детей. Ведь она всегда проявляет заботу о них», - подчеркнул артист.