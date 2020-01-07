Николай Расторгуев опубликовал архивное фото с Валерием Кипеловым

В личном блоге в Instagram Николай Расторгуев продемонстрировал старую фотографию, где он запечатлен с солистами группы «Лейся песня» и с бывшим лидером «Арии» Валерием Кипеловым, когда еще певцы не обрели широкую популярность. С 1978 по 1980 год вокалист был в команде «Шестеро молодых», туда же входил и Валерий Кипелов, позже они стали членами ВИА «Лейся песня», существовавшей до 1985 года. Далее певец стал выступать в «Рондо», потом в группе «Здравствуй песня».Слава пришла к Николаю Расторгуеву после выпуска композиции «Атас» группы «Любэ». Хоть сам артист и не был в армии, но в репертуаре группы много хитов, посвященных военной теме. Сейчас группа знаменита, а концерты собирают множество фанатов.