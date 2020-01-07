США начали переброску бомбардировщиков В-52 поближе к Ирану





Отмечается, что решение направить бомбардировщики в регион было принято военным руководством в Вашингтоне из-за возрастания угрозы со стороны Ирана, что отмечается после гибели командующего одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской революции, которого часто называли вторым человеком в Иране после духовного лидера страны. Касем Сулеймани, напомним, был убит 3 января этого года во время проведения спецоперации в аэропорту иракской столицы Багдада. Теперь США переправляют в регион В-52, которые прежде дислоцировались на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана). После переправки на остров Диего-Гарсия ударная группа будет находиться всего в 3500 километрах от южных границ Ирана.Примечательно, что ситуация в регионе действительно напряжена до предела. Так, после признания американскими властями факта нападения на Сулеймани, глава Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шахмани заявил, что у Тегерана есть не менее 10 вариантов ответа Вашингтону на произошедшее.