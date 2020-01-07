Гитарист группы Queen Брайан Мэй рассказал, как бороться с новогодней депрессией





На данный момент в жизни Брайана Мэя всё наладилось. Группа Queen и дальше собирает полные залы, фильм "Богемская Рапсодия" получил признание публики, его кассовые сборы свыше 900 миллионов долларов помогли поправить финансовое положение музыканта. Однако новогодние и рождественские праздники рокер провел в мрачном расположении духа и решил поделиться информацией о том, как ему удалось побороть депрессию. Он сообщил, что начинает день с прогулки на велосипеде, растяжки и принятия контрастного душа. Что касается питания, что музыкант решил стать веганом, чтобы разогнать новогоднюю грусть.Рокер отмечает, что первые пару дней прошли отлично. Он отмечает, что сейчас у него всё хорошо, однако такое питание для него является непривычным, ведь на завтрак он съедает половину грейпфрута, хрустящий хлеб с растительным спредом и домашним мармеладом, черный жасминовый чай, в качестве обеда музыкант предпочитает пиццу с веганским сыром, а на ужин - лёгкие овощи, которая готовит его жена Анита Добсон. Не забыл Брайан Мэй также упомянуть, что с депрессией ему помогает бороться подарок друга Джона Эллиота - портрет Джимми Хендрикса. Он напоминает ему «о необходимости постоянно тянуться к звездам».