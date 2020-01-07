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Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге привлекательности паспортов

Российская Федерация заняла 51-е место в обновленной версии рейтинга привлекательности мировых паспортов. Данный список ежегодно составляют специалисты швейцарской компании Henley&Partners.
Россия оказалась на 51-м месте в рейтинге привлекательности паспортов

Недавно на сайте компании была опубликована обновленная версия «Индекса паспортов», которая является актуальной на начало нового года. Позиция каждой отдельной страны в этом рейтинге определяется количеством мировых государств, на территорию которых граждане страны могут беспрепятственно въезжать без оформления визы. Россия, гражданам которой открыт безвизовый въезд на территорию 118 стран мира, оказалась на 51-м месте этого рейтинга.

Лидером данного списка, как и прежде, оказалась Япония. Обладателям японского гражданства открыт безвизовый въезд на территорию 191 страны мира. На второй позиции Сингапур, гражданам которого доступны 190 стран для въезда без визы. Замыкают тройку лидеров сразу две страны со 189 открытыми для въезда странами – Южная Корея и Германия. К слову, соседняя Украина оказалась в этом рейтинге на 43-й строчке. Украинцам сегодня доступен безвизовый въезд в 128 стран мира. Республика Беларусь при этом занимает 65-ю строчку с 75-ю странами, в которых для граждан страны действует безвизовый режим.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:21

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