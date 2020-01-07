Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о начале звездной карьеры





Новое интервью с Андреем Григорьевым-Апполоновым пролило свет на ранее неизвестные подробности из жизни артиста. Музыкант признался, что путь к славе был нелегким, и только теперь он может позволить себе безбедное существование. Когда бывший участник «Иванушек» только начинал продвигать собственную карьеру, ему приходилось браться за самую тяжелую и малооплачиваемую работу. По словам певца, первый гонорар в размере 300 долларов США показался ему «баснословным», несмотря на нестабильный 1995 год.Григорьев-Апполонов с юмором вспоминает, что взялся за работу в качестве Деда Мороза, поскольку это был единственный способ быстро и много заработать. До этой работы звезда ни разу не держал в руках большое количество валюты. Стоит отметить, что на то время артист уже состоял в группе «Иванушки», участникам которого тоже приходилось выступать в костюмированных образах. Григорьев-Апполонов тепло вспоминает первые шаги на пути к славе и не жалеет о сомнительной подработке.