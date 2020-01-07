Анастасия Волочкова отправилась на концерт "Мумий Тролль" на острове Пхукет
Анастасия Волочкова разместила на странице в Instagram фотографию в вечернем платье. В комментарии она сообщила, что отправилась на концерт российской группы "Мумий Тролль" на острове Пхукет.
Анастасия Волочкова активно проводит новогодние каникулы в Таиланде. При этом она не забывает показывать фанатам фото и видео с отдыха. Сегодня знаменитость опубликовала снимок, на котором она стоит недалеко от сцены. Известная танцовщица одета в вечернее платье в пол с разрезом до бедра. Свой образ Анастасия Волочкова дополнила туфлями на высоком каблуке, макияжем и маленькой сумочкой. В комментарии знаменитая балерина написала, что ждет концерта российской рок-группы "Мумий Тролль".
Подписчики написали, что данный образ подходит балерине и делает ее еще более нежной. Некоторые начали поздравлять Анастасию Волочкову с Рождеством. Другие попросили опубликовать фотографии, которые она сделает на концерте. Публикация балерины за несколько минут набрала 2 500 лайков.
Анастасия Волочкова активно проводит новогодние каникулы в Таиланде. При этом она не забывает показывать фанатам фото и видео с отдыха. Сегодня знаменитость опубликовала снимок, на котором она стоит недалеко от сцены. Известная танцовщица одета в вечернее платье в пол с разрезом до бедра. Свой образ Анастасия Волочкова дополнила туфлями на высоком каблуке, макияжем и маленькой сумочкой. В комментарии знаменитая балерина написала, что ждет концерта российской рок-группы "Мумий Тролль".
Подписчики написали, что данный образ подходит балерине и делает ее еще более нежной. Некоторые начали поздравлять Анастасию Волочкову с Рождеством. Другие попросили опубликовать фотографии, которые она сделает на концерте. Публикация балерины за несколько минут набрала 2 500 лайков.