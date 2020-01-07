Поклонники о новом фото ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Можно дать 50 лет»





Практически все знают, что Ксения Бородина постоянно следит за собой. Девушка посещает спортивный зал, употребляет витамины и следит за питанием. В 36 лет она выглядит так, что могут позавидовать 20-летние представительницы прекрасного пола.На новом фото, которое появилось в Сети, Ксения Бородина загорает в темных очках, а на ее лице проявляются морщины. Она написала под фото, что если долго лежать на солнце, то рано или поздно, но можно постареть.Подписчики сразу же начали задавать Ксении Бородиной вопросы. Одни спрашивали, что случилось, а другие говорили о том, что она будет красивой бабушкой. Были и те, кто подчеркнул, что стареть нужно все-таки красиво.Скорее всего, для того, чтобы сделать такой снимок, Ксения Бородина в очередной раз использовала один из популярных фильтров. Стоит отметить, что ее подругам подобный кадр очень даже понравился, так например, Дарья Пынзарь в ответ на публикацию прислала радостный смайлик.