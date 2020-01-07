«Впервые испытываю такую радость»: Хайди Клум рассказала о браке с Томом Каулитцем





Хайди Клум недавно опять рассказала о своих отношениях с супругом Томом Каулитцем. Она заметила, что с ним стала очень счастливой, а сами взаимоотношения не походят на все ее предыдущие. Модель сообщила, что с ним она может разделить семейные обязанности и даже обсудить абсолютно все. Считает, что с супругом имеют много общего и именно с ним ей бы хотелось разделить старость.Поклонники же озадачены фактом, что разница в возрасте между партнерами 16 лет. Также Хайди Клум решила сменить свою фамилию на фамилию супруга, чем вызвала негодование фанатов, ведь прежняя является брендом.