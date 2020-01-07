Илон Маск отметил танцем открытие завода Tesla в Шанхае





Генеральный директор Tesla Илон Маск необычно отпраздновал официальное начало работы завода в Китае. Запуск первых для местного рынка электромобилей Model 3 предприниматель сопроводил уникальной танцевальной выходкой. Известно, что официальное открытие "гигафабрики" стоимостью в 2 млрд долларов произошло ровно через год после начала строительства. 48-летнего магната не остановил от празднования тот факт, что на церемонии находились мэр Шанхая и другие высокопоставленные правительственные чиновники.Стоит отметить, что поводов для радости вполне достаточно: компания сможет увеличить выпуск вышеназванных внедорожников со 150 тысяч по 250 тысяч экземпляров в год. Китайское предприятие, построенное всего за 357 дней, является частью плана Tesla по укреплению своего присутствия на крупнейшем автомобильном рынке в мире. Речь также идет о минимизации последствий американо-китайской торговой войны, выводя восточный продукт в глобальную продажу. Илон Маск сообщил, что фирма также планирует создать китайский конструкторский и инженерный центр для разработки в стране оригинального автомобиля для мирового потребителя.