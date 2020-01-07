"Это все стереотипы": Звезда "Дома-2" Ирина Пингвинова отказывается готовить и убираться в комнате





Звезда проекта "Дом-2" Ирина Пигвинова снова поссорилась со своим возлюбленным. Дмитрий Чайков в очередной раз пожаловался, что избранница не хочет для него готовить, беспорядок в комнате каждый раз убирает сам молодой человек, даже в "волшебстве" от девушки не дождешься инициативы.Однако, как отметила Ирина Пингвинова, у нее есть свое мнение на этот счет. Все это, сказала звезда "Дома-2", попросту стереотипы, которые общество навязало женщинам. Проектантка намерена бороться с нынешним положением вещей, и, видимо, именно игнорирование своих обязанностей - ее метод. Примечательно, что в то же время Пингвинова не отказывается от букетов цветов, свидания и романтических встреч, которые для нее старательно устраивает Дмитрий Чайков.На самом деле, если разобраться, это тоже всего лишь стереотипы, но молодой человек очень красиво ухаживает за своей избранницей, несмотря на ссоры и скандалы.