"Это все стереотипы": Звезда "Дома-2" Ирина Пингвинова отказывается готовить и убираться в комнате
Участники проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков, несмотря на все усилия, так и не смогли наладить отношения. Как отметила брюнетка, она просто борется со стереотипами, поэтому не готовит и не убирается в комнате.
Звезда проекта "Дом-2" Ирина Пигвинова снова поссорилась со своим возлюбленным. Дмитрий Чайков в очередной раз пожаловался, что избранница не хочет для него готовить, беспорядок в комнате каждый раз убирает сам молодой человек, даже в "волшебстве" от девушки не дождешься инициативы.
Однако, как отметила Ирина Пингвинова, у нее есть свое мнение на этот счет. Все это, сказала звезда "Дома-2", попросту стереотипы, которые общество навязало женщинам. Проектантка намерена бороться с нынешним положением вещей, и, видимо, именно игнорирование своих обязанностей - ее метод. Примечательно, что в то же время Пингвинова не отказывается от букетов цветов, свидания и романтических встреч, которые для нее старательно устраивает Дмитрий Чайков.
На самом деле, если разобраться, это тоже всего лишь стереотипы, но молодой человек очень красиво ухаживает за своей избранницей, несмотря на ссоры и скандалы.
Звезда проекта "Дом-2" Ирина Пигвинова снова поссорилась со своим возлюбленным. Дмитрий Чайков в очередной раз пожаловался, что избранница не хочет для него готовить, беспорядок в комнате каждый раз убирает сам молодой человек, даже в "волшебстве" от девушки не дождешься инициативы.
Однако, как отметила Ирина Пингвинова, у нее есть свое мнение на этот счет. Все это, сказала звезда "Дома-2", попросту стереотипы, которые общество навязало женщинам. Проектантка намерена бороться с нынешним положением вещей, и, видимо, именно игнорирование своих обязанностей - ее метод. Примечательно, что в то же время Пингвинова не отказывается от букетов цветов, свидания и романтических встреч, которые для нее старательно устраивает Дмитрий Чайков.
На самом деле, если разобраться, это тоже всего лишь стереотипы, но молодой человек очень красиво ухаживает за своей избранницей, несмотря на ссоры и скандалы.