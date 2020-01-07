АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Врачи: Средиземноморская диета может уберечь пересаженные…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

"Это все стереотипы": Звезда "Дома-2" Ирина Пингвинова отказывается готовить и убираться в комнате

Участники проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков, несмотря на все усилия, так и не смогли наладить отношения. Как отметила брюнетка, она просто борется со стереотипами, поэтому не готовит и не убирается в комнате.
"Это все стереотипы": Звезда "Дома-2" Ирина Пингвинова отказывается готовить и убираться в комнате

Звезда проекта "Дом-2" Ирина Пигвинова снова поссорилась со своим возлюбленным. Дмитрий Чайков в очередной раз пожаловался, что избранница не хочет для него готовить, беспорядок в комнате каждый раз убирает сам молодой человек, даже в "волшебстве" от девушки не дождешься инициативы.

Однако, как отметила Ирина Пингвинова, у нее есть свое мнение на этот счет. Все это, сказала звезда "Дома-2", попросту стереотипы, которые общество навязало женщинам. Проектантка намерена бороться с нынешним положением вещей, и, видимо, именно игнорирование своих обязанностей - ее метод. Примечательно, что в то же время Пингвинова не отказывается от букетов цветов, свидания и романтических встреч, которые для нее старательно устраивает Дмитрий Чайков.

На самом деле, если разобраться, это тоже всего лишь стереотипы, но молодой человек очень красиво ухаживает за своей избранницей, несмотря на ссоры и скандалы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ завершает строительство новой тестовой площадки для своих…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова призналась, что хочет стать матерью в 25…
В ДТП на трассе под Самарой два человека погибли и еще трое…
Рэпер Гуф согласился раскрутить…
Sony обновила до Android 10 сразу четыре модели своих…
Поклонники о новом фото ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной: «Можно дать 50…
Психотерапевты назвали признаки начинающейся…
Экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер опубликовал прогноз на 2020…
"Это все стереотипы": Звезда "Дома-2" Ирина Пингвинова отказывается готовить и убираться в…
Эксперты рассказали о главных проблемах служб…
Анастасия Волочкова отправилась на концерт "Мумий Тролль" на острове…
Ирина Шейк по случаю 34-летия получила огромное количество букетов…
Телеведущая Ольга Орлова назвала дружбу самым ценным сокровищем в жизни…
Старшая дочь певицы Славы Александра отметила день рождения в ресторане Григория…
Александр Васильев: "В России до революции очень любили елочные бусы и подсвечники на…
Участник "Дома-2" Валерий Блюменкранц ласково называет Яну Захарову…
В Facebook усилили меры по противодействию фейковым…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко рассказал, как живет после того, как Ольга Бузова его…
Звезда проекта "Дом-2" Розалия Райсон нашла хирурга, который изменит ей форму…
Локализован второй за всю историю источник повторяющихся радиосигналов из…
У звезды проекта "Дом-2" Алены Рапунцель из-за виниров перестал закрываться…
Политолог Борис Долгов спрогнозировал развитие отношений между США и…
Телебабушка Татьяна Владимировна Григорьевская проговорилась, что ее внук Богдан облизывает уличную…
Представлен карманный SSD SanDisk с рекордной емкостью 8…
"Как без Йоси существовать?": Юлия Белая рассказала о своей дружбе с Иосифом…
"Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких!": Ани Лорак поздравила фанатов с…
Ученые разработали рецепт печенья на зеленых…
"Ночью перекусываем": Ольга Бузова перестала следить за фигурой на отдыхе в…
Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева выкладывается в спортзале после…
Первая партия Redmi K30 5G реализовалась всего за 2…
"Лучше я три часа поработаю": Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова выступает против…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель вывезла на коляске дочь Василису на прогулку без…
"Бессонница и коматоз": Стас Пьеха анонсировал последний концерт перед…
В Генпрокуратуре назвали ТОП-5 схем мошенничества в 2019…
"Чудом остались живы": Дарья и Сергей Пынзари чуть не погибли во время отдыха в…
"Его зовут Ислам": Экс-участница "Дома-2" Клавдия Безверхова рассекретила нового…
Ученые из Китая сообщили о полном вымирании самой крупной пресноводной рыбы —…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь в день рождения сбежала в…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян решился на безоперационную…
Двойник Анастасии Заворотнюк рассказала об отказе актрисы выступить…
Просмотреть все новости