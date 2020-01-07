Новая защитная пленка для iPhone защитит не только смартфон, но и его пользователя
Компания Otterbox в сотрудничестве с производителем стекол для смартфонов Corning представила новую защитную пленку Amplify Glass для смартфонов Apple. Сообщается, что новый аксессуар обеспечит защиту не только для iPhone, но и для его владельца.
Данная пленка предназначена прежде всего для тех пользователей, которых заботит вопрос о количестве бактерий и грязи, скапливающихся на дисплеях их гаджетов. Для создания нового аксессуара была использована принципиально новая технология, прошедшая регистрацию в ЕРА (Агентство по охране окружающей среды). Не менее важным является и тот факт, что сама технология встраивается непосредственно в защитную пленку и никак не отражается на свойствах сенсорной поверхности или четкости дисплея.
Как утверждает разработчик, в Amplify Glass применяется запатентованная компанией антимикробная технология, которая успешно подавляет рост большинства бактерий, способных вызвать появление грязи и неприятного запаха. Таким образом, отмечает разработчик, при звонке пользователь сможет без каких-либо опасений прислоняться лицом к своему смартфону, поскольку будет защищен от воздействия болезнетворных микроорганизмов.
Данная пленка предназначена прежде всего для тех пользователей, которых заботит вопрос о количестве бактерий и грязи, скапливающихся на дисплеях их гаджетов. Для создания нового аксессуара была использована принципиально новая технология, прошедшая регистрацию в ЕРА (Агентство по охране окружающей среды). Не менее важным является и тот факт, что сама технология встраивается непосредственно в защитную пленку и никак не отражается на свойствах сенсорной поверхности или четкости дисплея.
Как утверждает разработчик, в Amplify Glass применяется запатентованная компанией антимикробная технология, которая успешно подавляет рост большинства бактерий, способных вызвать появление грязи и неприятного запаха. Таким образом, отмечает разработчик, при звонке пользователь сможет без каких-либо опасений прислоняться лицом к своему смартфону, поскольку будет защищен от воздействия болезнетворных микроорганизмов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:47