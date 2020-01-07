Александр Васильев: "В России до революции очень любили елочные бусы и подсвечники на прищепках"

Александр Васильев часто публикует снимки, которые были сделаны в начале прошлого столетия. Сегодня историк моды показал несколько черно-белых фотографий, на которых запечатлены мужчины, женщины и дети возле елок. В комментарии коллекционер написал: "Рождество было любимым праздником в старой России. К нему усиленно готовились, собирали подарки, стряпали и конечно, запасались нарядными новыми туалетами". Также знаменитость рассказал, что в РФ до революции очень любили елочные бусы и подсвечники на прищепках, но такие украшения были не безопасными.Также Александр Васильев сообщил, что раньше одним из главных рождественских символов считался вертеп – миниатюрная копия пещеры с фигурками Богоматери, Святого Иосифа и младенца-Христа, "воспроизводящими сцену Рождения Спасителя". Коллекционер восхищается новогодними игрушками тех времен, которые были сделаны из бумаги или ваты, обмазанной крахмалом и раскрашенных красками.