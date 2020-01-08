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Елена Север под снимком своих сыновей от бизнесмена Владимира Киселева посетовала, что Рождество провела вдалеке от семьи

Елена Север опубликовала фотографию своих сыновей, которых родила от бизнесмена Владимира Киселева. Она выразила сожаление, что праздник Рождества отмечала далеко от близких людей.

Елена Север в своем блоге Instagram поделилась фотографиями, где она со своими сыновьями позирует возле новогодней елки. Пост артистка подписала словами сожаления, что встречать Рождество приходится далеко от родных людей, они находятся в разных странах. От бизнесмена Владимира Киселева у певицы в 1997 году родился сын Юрий, а через три года и Владимир. Сейчас они выступают на сцене под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир.

Напомним, что муж Елены Север несколько лет назад стал владельцем «Русской медиагруппы», в эфирах популярной радиостанции и на телеканалах чаще стали звучать песни его супруги и наследников, в результате чего разгорелся скандал. Например, Григорий Лепс проигнорировал «Золотой граммофон», где статуэтки получили проекты Владимира Киселева. Бизнесмена тогда обвинили в семейном подряде.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:09

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