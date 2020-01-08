Елена Север под снимком своих сыновей от бизнесмена Владимира Киселева посетовала, что Рождество провела вдалеке от семьи

Елена Север в своем блоге Instagram поделилась фотографиями, где она со своими сыновьями позирует возле новогодней елки. Пост артистка подписала словами сожаления, что встречать Рождество приходится далеко от родных людей, они находятся в разных странах. От бизнесмена Владимира Киселева у певицы в 1997 году родился сын Юрий, а через три года и Владимир. Сейчас они выступают на сцене под псевдонимами ЮрКисс и ВладиМир.Напомним, что муж Елены Север несколько лет назад стал владельцем «Русской медиагруппы», в эфирах популярной радиостанции и на телеканалах чаще стали звучать песни его супруги и наследников, в результате чего разгорелся скандал. Например, Григорий Лепс проигнорировал «Золотой граммофон», где статуэтки получили проекты Владимира Киселева. Бизнесмена тогда обвинили в семейном подряде.