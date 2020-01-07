Телеведущая Ольга Орлова назвала дружбу самым ценным сокровищем в жизни человека





Телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Орлова в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" отметила, что для нее дружба имеет огромное значение. В очередной раз экс-солистка группы "Блестящие" вспомнила, что хорошо дружила с коллегой Жанной Фриске, крестила ее сына Платона, общается до сих пор с ее семьей.Также телеведущая Ольга Орлова отметила, на данный момент она отдыхает на курорте вместе с коллегой Ксенией Бородиной и ее семьей. Тем не менее, поклонники подозревают, что таким образом знаменитость просто хочет в очередной раз показать, насколько она хороший человек, о чем и так все знают.