АвтоВАЗ завершает строительство новой тестовой площадки для своих моделей





Сообщается, что крытая площадка, которая расположена непосредственно в помещении, поможет добиться сокращения расходов на топливо, уборку цеховых территорий и пробег. Новые методы тестирования транспортных средств, разработанные специалистами компании, будут полностью соответствовать общепринятым мировым нормам и стандартам. Более того, качество автомобилей АвтоВАЗа теперь будет проверяться с применением принципиально новых методов. Так, двигатели автомобилей будут проходить не только горячую, но и холодную обкатку, а сами машины после сборки будут обкатывать на специальных роликовых стендах при различных скоростях и режимах движения.Примечательно, что многие мировые автопроизводители уже давно обходятся без строительства огромных испытательных полигонов для своих моделей, прежде всего из-за того, что подобная технология тестирования считается устаревшей.